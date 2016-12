Théâtre: "Avant de s'envoler", la comédie dramatique de Florian Zeller sur l'Amour éternel «

La pièce "Avant de s'envoler", de Florian Zeller avec Robert Hirsch et Isabelle Sadoyan raconte l'amour. Celui qui dure pour toujours, jusqu'à la mort. La traversée de 50 ans de vie commune d'un couple dont la fin est proche, et auquel les deux filles essayent de manières tendres et maladroites de faire face. "Avant de s'envoler" mêle de manière intime comédie et tragédie, jusqu'au 15 janvier au Théâtre de l'Oeuvre.