Tapis jaune pour l'avant-première de "Brice 3" à Nice «

Avant que la vague "Brice de Nice" ne défile à nouveau sur toute la France, l'acteur Jean Dujardin venait présenter vendredi 16 septembre la suite du film aux 4,5 millions de spectateurs dans sa ville natale. A Nice, le public a longuement applaudi l'équipe du film, moment heureux et émouvant, dans une ville marquée par l'attentat du 14 juillet. "Le premier jour de tournage, je mets ma perruque, je mets mon t-shirt. J'ai 43 ans, je pense que j'ai l'air con... et en fait, j'ai vraiment l'air con, et ça rend vraiment service au personnage", explique rieur l'acteur français oscarisé. "Brice 3, je casse le 2" sortira le 19 octobre.