Que mange-t-on au Nouvel an chinois ? «

Nouvel An Chinois pour célébrer le premier jour de l'année du Coq de feu. Occasion pour des millions de salariés chinois de profiter de la semaine d'or : l'une de leurs deux semaines de congés payés annuels. Sur le plateau de La Matinale ce 28 janvier 2017, Aïda Touihri et Thomas Lequertier reçoivent Alain Wang, auteur de "Les Chinois" et Yu Zhou qui a écrit "La baguette et la fourchette".