Magritte philosophe au Centre Pompidou «

C'est l'un des événements de la rentrée culturelle: l'exposition "Magritte: la trahison des images" au Centre Georges Pompidou. A travers des documents d'archives et une centaine de tableaux et dessins qui comprennent des œuvres emblématiques comme d'autres moins connues, l'exposition analyse l'intérêt du peintre surréaliste pour la philosophie. Toute sa vie l'artiste Belge va développer cette idée: on peut penser avec des images. Une centaine de ses œuvres sont visibles jusqu'au 23 janvier 2017 au Centre Pompidou à Paris.