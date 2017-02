On connaissait le poète, moins le dessinateur. Une bande dessinée d'Arthur Rimbaud, qui contient les premiers dessins connus du poète tracés et légendés de sa main, sera mise aux enchères mercredi à Paris par la maison Sotheby's. Dans cette oeuvre, estimée à plus de 100.000 euros, la personnalité du grand poète en devenir se dessinait déjà.