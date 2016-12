"Les news de la semaine" : l'actualité du cinéma en condensé «

Entre "Cézanne et moi" de Danièle Thompson, "Juste la fin du monde" de Xavier Dolan et "L'étoile du jour" de Sophie Blondy, le cinéma se veut au plus proche de l'authenticité. A noter également, le film "Soy Nero" du cinéaste iranien Rafi Pitts qui pose sa caméra entre les Etats-Unis, le Mexique et le Moyen-Orient pour raconter l'histoire d'un apatride, Nero, expulsé du territoire américain vers le Mexique alors qu'il a toujours vécu à Los Angeles.