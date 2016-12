Les cuisiniers se mobilisent contre "l'invasion de l'agrochimie" dans nos assiettes «

​Pour la première fois, les grands chefs cuisiniers font front commun pour défendre une certaine idée de la gastronomie. Sur le site d'actualité Atabula, ils signent une "lettre ouverte contre l'invasion de l'agrochimie dans nos assiettes".

Une centaine de grands chefs, pâtissiers et vignerons français, dont Michel et Sébastien Bras, Yannick Alléno, Olivier Roellinger ou Cyril Lignac, signent cette lettre ouverte et dénoncent un "danger pour nos assiettes" et notre santé. En cause : le rachat par le chimiste allemand Bayer du groupe américain Monsento, spécialiste controversé des pesticides et semences OGM.

"Une telle entreprise n’a qu’une ambition : accroître ses activités, donc ses bénéfices, sur tous les continents, au mépris de la biodiversité et de la santé des populations. Si l’Union européenne s’est montrée inquiète suite à ce rapprochement, les citoyens ne peuvent se contenter de regarder la chimie remplir leurs assiettes", affirment-ils dans cette lettre.

La cuisine est au carrefour des enjeux de nos sociétés, elle conjugue environnement, santé publique et responsabilité éthique et équitable. — Olivier Roellinger (@ORoellinger) 31 juillet 2015

"Sans diversité des cultures, le cuisinier ne peut plus exprimer son talent créatif"

Pour ces professionnels de la gastronomie, il est temps que le monde de la restauration s'exprime face au danger de l'uniformité gastronomique. Ils craignent que les "diversités culturale et culturelle" n'existent plus dans un futur proche, précisant également que les rapprochements d'entreprises agrochimiques peuvent être dangereux pour notre santé.

"Ardents défenseurs du bien manger, engagés quotidiennement dans la valorisation du bon produit et des petits producteurs, les professionnels de la restauration veulent rappeler leur attachement à quelques valeurs fondamentales : le soutien à la biodiversité, le respect de l’environnement et la santé des consommateurs", soulignent-ils.

Enfin, ils lancent un appel : "Il est nécessaire que les chefs et tous les acteurs de la restauration prennent la parole et expriment publiquement leurs inquiétudes : sans un produit sain et de qualité, sans diversité des cultures, le cuisinier ne peut plus exprimer son talent créatif. (...) Quant au paysan et à l’agriculteur, ils se transforment en simples exécutants d’un grand tout agrochimique qui les dépasse : des ouvriers à la solde d’une entreprise apatride, hors sol."