Ce week-end à Paris, une poignée de joueurs a pu essayer la nouvelle console de Nintendo : la Switch, qui paraîtra à la vente le 3 mars prochain. A la fois console de salon et portable, elle coûtera 300 euros à sa sortie. Un prix élevé pour une console moins puissante que ses adversaires de chez Sony et Windows, mais qui permettra de jouer à des exclus Nintendo, comme Zelda : Breath of the Wild.