Lascaux 4 : la fabuleuse copie s'apprête à ouvrir «

Depuis la fermeture de la grotte de Lascaux au public, à cause d'une maladie qui se fixe sur les peintures, des reproductions ont été ouvertes, dont Lascaux 2 en Dordogne et Lascaux 3, une exposition itinérante. Et ce week-end, ce sera au tour de Lascaux 4 : un projet encore plus ambitieux de 8.500 m2, qui offrira une visite immersive avec humidité, clair-obscur, odeurs et sons assourdis. Cet immense centre de peinture pariétale, en tout point identique à la grotte d'origine, sera inauguré samedi par François Hollande. Le site attend plus de 400.000 visiteurs par an.