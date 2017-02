Quelle est la plus belle gare de France ? C'est la question qui était posée pour un concours organisé par la SNCF sur Internet. Seize bâtiments de grandes villes étaient en lice au départ, de Limoges à Strasbourg, en passant par Tours et La Rochelle. Et le vainqueur est... la Gare de Metz. Réactions sur place avec Jérémy Susselin et Viviane Hervier.