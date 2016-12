La culture s'élève face à la barbarie «

Après les événements effroyables qui ont frappé la ville de Nice, la ministre de la culture Audrey Azoulay a encouragé le maintien des événements culturels dans le pays. La culture s’élève pour faire face à la barbarie et traduire en mots la violence d’un acte irréparable.

Au lendemain de l’attentat qui a frappé la ville de Nice sur la promenade des anglais lors du traditionnel feu d’artifice, la Ministre de la Culture Audrey Azoulay a, elle, encouragé le maintien des rendez-vous culturels :

Plus que jamais, nous devons défendre la place de la culture dans notre société et sa capacité de rassemblement autour de propositions d'artistes.

Elle n'a pas exclu de pérenniser, "s'il le faut", le fonds de soutien mis en place cette année pour aider les festivals à faire face aux surcoûts liés à la sécurité. Audrey Azoulay entend bien prouver que la violence terroriste n'éteindra pas la création culturelle. "On s'adaptera et s'il le faut ça rentrera de façon pérenne dans nos dépenses", a-t-elle indiqué à la presse à l'occasion d'un déplacement aux Francofolies de La Rochelle.

Au Festival d'Avignon, où François Hollande était présent avant le drame, c'est un texte qui est lu avant chaque représentation pour inciter le public à se manifester par des applaudissements, reprenant ainsi une forme de contrôle sur leur existence :

Face à ceux qui veulent imposer le silence, nous vous proposons non pas de faire une minute de silence mais d'applaudir ensemble les forces de vie.



Comme un symbole prémonitoire, "Les Damnés" de Visconsti, adapté par Ivo Van Hove, a été joué en ouverture du festival d'Avignon : dans cette pièce, des habitants sont confrontés à la radicalité et à la violence du régime nazi.

Au lieu de la lecture d’un texte, certains préconisent une minute de silence pour se recueillir comme à Arles, à la Rochelle aux Francofolies ou au Festival d'Aix. Le concert de Michel Polnareff prévu vendredi soir aux Vieilles Charrues sera précédé d'une minute de silence en mémoire des victimes.

Mesures de sécurité renforcées et spectacles annulés

Dans certains lieux, les organisateurs ont choisir de renforcer les mesures de sécurité mais de ne pas annuler les représentations : aux Nuits de Fourvière, à Strasbourg où le spectacle d'été de la Cathédrale (un son et lumière sur une des façades de la cathédrale) est programmée. Initialement annoncé comme annulé, le spectacle d'ouverture du Festival Jeux du Théâtre de Sarlat (Dordogne) avec Philippe Torreton sera en revanche finalement maintenu lundi, avec une minute de silence au début de la représentation.

D’autres lieux ont décidé d’annuler leurs représentations. Les municipalités de Chambéry et Marseille ont annulé le traditionnel feu d'artifice de la Fête nationale. En Corse, Porto-Vecchio a fait de même. Le feu d'artifice de Saint-Etienne, initialement prévu samedi, a été quant à lui reporté "à la rentrée". Au 56e festival Jazz à Juan de Juan-les-Pins, l'un des plus anciens en France, les concerts sont annulés pendant quatre jours, de vendredi à lundi inclus, a annoncé l'organisation du festival.

La manifestation parallèle "Jazz Off", avec des concerts prévus dans les rues et sur les places d'Antibes et de Juan-les-Pins est aussi annulé. La Mairie de Cannes a annulé de son côté "les inaugurations et manifestations festives" prévues vendredi et les concerts vendredi du festival Nuits du Sud à Vence, près de Cannes.

Le préfet de l'Aude Jean-Marc Sabathé, qui a décidé de ne pas interdire les concerts à Carcassonne comme dans le reste du département a eu cette phrase extrêmement juste afin de mettre en évidence l'importance de la culture pour dépasser les clivages que nous traversons aujourd'hui :

L'expression culturelle reste le meilleur rempart contre l'ignorance, le racisme et la xénophobie, contre le terrorisme.