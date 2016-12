Kevin Spacey renfile ses habits de président dans "Elvis and Nixon" «

Le cinéma s'empare cette semaine de l'une des photos les plus populaires : le cliché qui immortalise la rencontre entre le président Nixon et Elvis Presley. Comment le King a-t-il obtenu ce rendez vous ? Pourquoi Nixon a-t-il accepté de le recevoir au pied levé ? Les coulisses de ce rendez- vous très inattendu sont dévoilés dans le film de Liza Johnson "Elvis and Nixon", avec Kevin Spacey et Michael Shannon.