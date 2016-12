Jean-Michel Jarre à la première édition du festival "Bluedot", à Manchester «

Mêler la Science et la musique : c'est l'objectif de "Bluedot", près de Manchester (Angleterre), un festival qui se déroule au pied de l'un des plus grand radiotéléscope d'Europe. Pour cette première édition, les organisateurs ont invité celui dont la musique a toujours été tournée du coté du futur et parfois même des étoiles, le français Jean-Michel Jarre.