"Harry Potter et l'Enfant Maudit", en tête des ventes de l'été «

Le nouvel opus de J.K Rowling, "Harry Potter et l'Enfant Maudit" ("Harry Potter and the Cursed Child") s'est déjà écoulé à 40 000 exemplaires en France. Les fans du sorcier se ruent sur la version anglaise alors que la traduction est attendue dans l'hexagone pour le 14 octobre. Plus simple à lire dans sa version originale que les précédents romans où la narration était dense, la pièce de théâtre fait déjà un carton auprès des jeunes lecteurs. Elle se joue actuellement sur les planches londoniennes. Reste à savoir si le cinéma s'emparera, lui aussi, des nouvelles aventures d'Harry.