"Game of Thrones" et "Veep" sacrées meilleures séries aux Emmys «

La saga médiévo-fantastique de HBO a décroché 12 Emmys cette année: trois prix dimanche et neuf dans les catégories techniques le week-end dernier. Ses acteurs sont toutefois repartis bredouille. Caractérisée par un monde imaginaire aux moeurs féodales, la série inspirée des romans de George R. R. Martin est devenue en six saisons le programme de fiction le plus décoré des Emmys, avec au total 38 prix, battant le sitcom "Frasier". La satire politique "Veep", sacrée meilleure série comique comme l'an dernier, s'est aussi fait une place au Panthéon des Emmys grâce à son interprète Julia Louis-Dreyfus. Elle a gagné pour la cinquième fois d'affilée le prix de la meilleure actrice comique grâce au rôle de la (vice-)présidente incompétente Selina Meyers. C'est la sixième statuette au total pour ce prix, un record depuis la naissance des Emmys, "Oscars de la télévision". "'Veep' a abattu la frontière entre comédie et politique. Ce qui a débuté comme une satire ressemble maintenant à un documentaire. Alors je promets de reconstruire ce mur et de faire payer le Mexique", a déclaré cette supportrice d'Hillary Clinton, en faisant allusion à une promesse de Trump.