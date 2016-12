"Filles des oiseaux", la nouvelle BD féministe de Florence Cestac «

Florence Cestac est la seule auteure à avoir été sacrée au festival de bande dessinée d'Angoulême. Avec "Filles des oiseaux: n'oubliez pas que le seigneur vous regarde", elle revient sur son adolescence passée dans un pensionnat de bonnes soeurs. Celle-ci prend conscience de son corps, de sa sexualité, du corps social -mai 68- et s'interroge sur la laïcité. "On était confronté à la religion catholique non-stop. Soit on apprenait à devenir la femme parfaite, soit on devenait la servante du seigneur", explique l'auteure Florence Cestac.