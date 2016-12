L'exposition "Fashio­ning a Reign" retrace 90 ans d'histoire et autant de tenues pour la reine Elizabeth II, exposées à Holyrood, Windsor et surtout Buckingham. Trois palais, trois expositions, et beaucoup de tissu. Fleuries, colorées, les tenues de la fashion queen permettent au public de pénétrer une partie de son intimité : son dressing.