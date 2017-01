Le centre d'art d'Aix-en-Provence propose une exposition autour de Marilyn Monroe, intitulée "Marilyn I Wanna Be Loved by You" jusqu'au 1er mai 2017. Un événement qui offre aux visiteurs la possibilité de découvrir une soixantaine de clichés de la star et qui revient sur les relations particulières entre Marilyn et ses photographes.