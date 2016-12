"Eclipses japonaises" lève le voile sur des disparus "cachés par les dieux" «

Ecrit par Eric Faye, le roman retrace l'histoire de dizaines de Japonais enlevés par le régime nord-coréen pour former des espions aux us et coutumes du Japon. Un polar moderne extrait d'une réalité triste, qui a brisé le destin des disparus.

Le 29 novembre 1987, le vol 858 de la compagnie Korean Air, qui relie Bagdad à Séoul via Abu Dhabi, explose au-dessus de la mer d'Andaman. Un attentat orchestré par le régime nord-coréen qui a fait 115 victimes, passagers et membres d’équipage. Les deux terroristes, qui ont laissé une bombe à retardement dans l'avion avant de débarquer à Abu Dhabi, sont ensuite arrêtés à Bahreïn avec de faux passeports japonais. Ils tentent alors de se suicider en avalant une pastille de cyanure pour échapper aux autorités. L'homme meurt sur le coup, la femme survit. Étrangement, lors de son interrogatoire, elle répond aux autorités dans un japonais parfait…

La police ne découvre que huit jours plus tard, après ses aveux, que la dénommée Kim Hyon-hui est en réalité un agent secret nord-coréen. Lors de son entraînement pour devenir agent secret, Kim a notamment appris à parler, vivre et se comporter comme une vraie japonaise. Le but ? Faire porter la responsabilité au Japon en cas d'échec d'une mission secrète ou de capture d’un des agents du régime.

"Cachés par les dieux"

Yaeko Taguchi était l’enseignant aux codes de la société capitaliste japonaise de Kim. Il est l'un des nombreux civils enlevés par la Corée du Nord sur les côtes japonaises, forcés ensuite à enseigner les us et coutumes de l'empire à de futurs espions nord-coréens. Comme lui, beaucoup de japonais se sont volatilisés à la fin des années 70. "Une collégienne qui rentrait de son cours de badminton, un archéologue qui s'apprêtait à poster sa thèse, une future infirmière qui voulait s'acheter une glace". Tous sont devenus pour les enquêteurs ceux que l’on appelle les "cachés par les dieux". Ce n’est que longtemps après que le lien entre l’affaire de Kim et les mystérieuses disparitions sera fait.

L’écrivain Eric Faye s’est intéressé à ces volatilisations longtemps inexpliquées, en suivant toutes les informations dès le début des années 2000, quand l’affaire de ces évaporations a été élucidée et qu’on s’est aperçu qu’il s’agissait d’enlèvements perpétrés par la Corée du nord. Dans « Eclipses japonaises », Eric Faye raconte la vie de ces individus arrachés à leur destin. L’auteur recrée dans un roman polyphonique la vie des personnages à partir de témoignages de transfuges nord-coréens, d’espions repentis, mais aussi de Japonais ou d’Américains. Le lecteur est plongé au cœur d’un roman d’espionnage historique qui offre aussi une analyse psychologique de différents personnages liés par un seul sentiment: l’espoir de rentrer un jour au Japon.

