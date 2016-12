Don McCullin, photographe de guerre, exposé aux Rencontres d'Arles «

Des portraits en noir et blanc, des regards empreints de tristesse : Don McCullin, l'un des plus grands photographes de guerre du XXème siècle, est exposé aux Rencontres d'Arles jusqu'au 28 août. L'homme, qui a grandi dans la misère londonienne, est né en 1935 et a traversé le siècle au rythme des scènes de combat, au Vietnam ou au Liban. A 80 ans, la photographie continue d'être une passion à laquelle les Rencontres d'Arles rendent hommage. Un travail passionnant, au plus proche des hommes qui font ou subissent la guerre.