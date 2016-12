Christophe Galfard raconte l'espace et les sciences dans "L'univers à portée de main" «

Christophe Galfard, docteur en physique théorique et auteur de "L'univers à portée de main" était l'invité de la matinale week-end sur iTELE. Ancien élève de Stephen Hawking, ce spécialiste des trous noirs et de l'origine de l'Univers est revenu sur la fin de l'odyssée spatiale de la sonde Rosetta mais aussi sur l'origine de l'eau, les récentes découvertes de la NASA, et l'idée fantasque d'une éventuelle vie sur Mars.