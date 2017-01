Charlie Hebdo prévoit d'être "plus offensif" en 2017 «

Deux ans après les attentats de janvier 2015, qui ont décimé une grande partie de sa rédaction, Charlie Hebdo défend plus que jamais le droit à rire de tout. La dernière couverture du journal satirique fait déjà polémique, mais les journalistes ne comptent pas s'arrêter là.

Cette semaine, Charlie Hebdo propose une couverture toujours plus ironique, en titrant : "2017, enfin le bout du tunnel". L'illustration représente un personnage regardant dans le canon d'un fusil tenu par un islamiste.

Riss, le directeur de la rédaction, a expliqué à l'AFP son désir d'aller plus loin cette année.

2015 a été l'année de la survie, 2016 celle de la stabilisation. [...] En 2017 il faut peut-être qu'on soit plus offensifs

Le directeur a également déploré un étonnant revirement de situation, après l'engouement inhabituel qui a suivi les attentats.

Curieusement, on a l'impression que les gens sont devenus encore plus intolérants à l'égard de Charlie

Riss s'insurge

Dans ce numéro de mercredi, la rédaction attaque sans détours les intellectuels qui critiquent ses prises de position sur le terrorisme et l'islam. Dans un dessin de Coco, Riss n'hésite pas à donner son avis tranché.

Le problème, c'est tous les croyants musulmans qui pensent que, malgré tout, il ne faut pas rire de la religion. Ces gens, de fait, même s'ils ne sont pas terroristes, pensent comme eux

Le patron du journal s'est également confié à l'AFP, regrettant un lynchage qui dépasse les frontières de l'Hexagone.

Avant, on était emmerdés en France par deux ou trois associations rétrogrades, maintenant on a l'impression que le monde entier surveille ce qu'on fait. Comme si la liberté que Charlie, même exercée modestement, était de trop. [...] C'est toujours la même histoire : l'intolérance religieuse, etc. Ce sont des sujets qui s'effacent du débat public. Est-ce qu'on n'a pas un peu oublié les raisons pour lesquelles ils se sont faits tuer le 7 janvier ?

Le nombre d'abonnements en hausse

L'AFP rapporte que si les plus de 260.000 abonnements souscrits après les attentats n'ont pour la plupart pas été renouvelés, le journal se vend bien davantage qu'avant 2015. La direction du journal a annoncé 50.000 exemplaires en kiosques et plus de 50.000 par abonnement chaque semaine, contre 30.000 auparavant. Après une forte baisse, le nombre d'abonnements a remonté ces derniers mois.

Charlie Hebdo possède à présent une dizaine de millions d'euros qui doit lui permettre de lancer de nouveaux projets. Une partie de ses articles est traduite en anglais sur son site internet et une version allemande a été lancée en kiosque en novembre.