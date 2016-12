Chaleur sur le dancefloor : lancement caniculaire de la 14ème édition de Rock en Seine «

La 14ème édition du festival Rock en Seine a débuté vendredi après-midi sous la canicule et devant des participants en quête d'un peu d'ombre. Écrasés par le soleil et la chaleur, les milliers de festivaliers arrivés dans l'après-midi, portant pour beaucoup chapeaux ou casquettes et indispensables lunettes de soleil, étaient en quête de fraîcheur, s'installant dans les rares endroits à l'ombre quitte à être un peu plus loin des scènes. Les plus prévoyants remplissaient régulièrement des bouteilles aux multiples points d'eau disponibles pendant que certains s'attardaient sous les diffuseurs de vapeur d'eau mis en place. Placée sous le slogan "Let's Dance", célèbre refrain de David Bowie, cette édition 2016 se veut aussi un hommage à toutes les danses, avec l'installation d'une piste de danse, avec parquet en bois et boule à facettes géante, où les festivaliers étaient invités à s'exercer aux mouvements du rock et du hip hop.