44ème festival de la BD à Angoulême : une édition plus féminine «

Un an après une édition calamiteuse, accusée de misogynie et menacée de boycott, ce 44e volet du festival international de la BD, qui débute ce jeudi, met davantage en lumière les œuvres de plusieurs femmes.

Avec environ 5.000 nouveautés et nouvelles éditions publiées en 2016, soit près de 7% de la production éditoriale globale sur le marché français, la bande dessinée reste une manne pour les éditeurs. Raison pour laquelle, chaque année, le festival international de la BD bat son plein à Angoulême. Mais contrairement à l'an dernier, où la sélection initiale ne comportait aucune oeuvre réalisée par une femme, des auteures, dont Catherine Meurisse ou la Sud-Coréenne Ancco, figurent cette année dans la sélection officielle de cette 44ème édition, rapporte l’AFP. Pas de quoi sauter au plafond non plus, puisque parmi les 42 sélectionnés pour l'événement, seules huit dessinatrices sont au programme. Un chiffre encore loin d’être satisfaisant, mais qui représente malgré tout, dans cet univers -très- masculin, les 12,8% de femmes auteurs de bande dessinée au niveau européen. Stéphane Beaujan, le directeur artistique du festival, s'est expliqué sur ce point :

Évidemment, nous avons commis une erreur l’année dernière. on ne va pas se mentir, la bande dessinée a quand même été un registre artistique majoritairement occupé par des garçons. Ceci dit, il y a des raisons d’être optimiste quand on voit à quelle vitesse les femmes s’intègrent à la communauté des vieux messieurs de la BD et à quel point elles en renouvellent l’écriture et les genres. J’ai bon espoir que la bande dessinée comble plus rapidement que prévu son retard en termes de parité.

Pour présider le jury, la Britannique Posy Simmonds a été désignée. Cette dernière est connue pour être l'une des meilleures plumes en matière de roman graphique.

Expositions et hommages

Au total, 66 albums, représentant tous les genres, sont en lice pour les différents prix du festival. Outre le Fauve d'Or, le grand jury doit décerner un prix spécial, le prix de la série et le prix de la révélation. Il y aura également le prix jeunesse, le prix du patrimoine et le prix polar-SNCF. De nombreuses expositions dédiées à Hermann ou Gaston Lagaffe sont prévues, ainsi que des concerts de dessins -un artiste ou un groupe joue de la musique, pendant qu’un artiste dessine, le tout filmé en haute définition et retranscrit sur le grand écran de la scène. Les traditionnelles dédicaces seront bien sûr de la partie. Un hommage à René Goscinny, l’un des plus grands scénaristes dans l’histoire de la bande dessinée mort il y a quarante ans, a été organisé dès mercredi soir. Sa fille, Anne Goscinny, a inauguré en ouverture de ce festival un obélisque haut de six mètres et lourd de sept tonnes. Ce dernier, dressé sur sur le parvis de la gare d’Angoulême, reprend les phrases les plus célèbres de Lucky Luke à Astérix, en passant par Le Petit Nicolas ou Iznogoud. L'événement, qui aura lieu jusqu'à dimanche, réunira plusieurs dizaines de milliers de visiteurs.

Le programme complet de cette manifestation est à découvrir sur le site bdangouleme.com.